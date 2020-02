Di Gennaro: "L'arrivo di Ibrahimovic ha dato qualcosa in più dentro e fuori dal campo"

Intervenuto ai microfoni del programma radiofonico Maracanà sulle frequenze di TMW Radio Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha parlato del momento di forma del Milan. Queste la domanda e la risposta:

Milan-Torino, speranze per i rossoneri per tornare nella corsa Europa:

"Il Milan si è ripreso, anche in Coppa ho visto una squadra superiore alla Juve. L'arrivo di Ibrahimovic ha dato qualcosa in più dentro e fuori dal campo, ha fatto capire cosa devono dare per questo club. Stanno crescendo alcuni calciatori come Rebic, Castillejo. E' stato trovato un ruolo che ha dato equilibrio. Longo? non so se ha l'esperienza per tirar fuori qualcosa di più dal Torino. Da questo gruppo Mazzarri per me aveva ottenuto il massimo".