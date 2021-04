Di Stefano: "Hernandez e Ibrahimovic sono in forte dubbio per la Lazio"

Peppe Di Stefano, corrispondente per il Milan di SkySport, si è così espresso in diretta da Milanello sul momento attuale del club rossonero: "Calabria, così come Kjaer, Bennacer e Theo è uno dei simboli del Milan. Un anno fa di questi tempi era letteralmente confinato in panchina per poi, sfruttando l'infortunio di Conti, per prendersi fascia destra, maglia da titolare, Nazionale e, secondo me, anche un rinnovo di contratto. È stato un fattore e potrà esserlo per il finale di campionato.

Non ci sono, però, notizie positive da Milanello, con Theo Hernandez e Ibrahimovic che sono in forte dubbio. Il Milan gioca lunedì e c'è qualche speranza di recuperare soprattutto lo svedese, perché la sua presenza è pesante. Non me ne voglia Leao, che può essere bravo e avere degli spunti buoni di campo, ma serve la sostanza. Il Milan ora deve cambiare totalmente ritmo: le inseguitrici hanno accorciato e dopo un anno come questo, come ha detto Calabria, è da stupidi non arrivare in Champions. Il Milan non può più avere il braccino corto".