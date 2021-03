Di Stefano: "Il Milan non vuole e non può fare a meno di Donnarumma"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato di Donnarumma. Queste le sue parole: "La sensazione è che il mondo Milan è come se facesse finta di non sapere che Donnarumma sia in scadenza. Il giocatore fa già parte della storia del Milan. Ha numeri clamorosi e il suo attaccamento al Milan è forte. I rossoneri vogliono continuare assolutamente con Donnarumma e quel che è certo è che il Milan è anche disposto a non fare per forza i 5 anni di contratto. In 2 anni il calcio può ripartire e il progetto del Milan può crescere ancora e la forza economica potrebbe essere diversa. Il Milan non vuole e non può fare a meno di Donnarumma."