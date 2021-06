Di Stefano su Donnarumma: "Si chiude una bella storia d'amore che non è stata a lieto fine"

Peppe Di Stefano, corrispondente del Milan per SkySport, si è così espresso sul probabile trasferimento di Donnarumma al PSG: "Come è stata accolta la notizia in Nazionale? Notizia ben accolta dal CT. Donnarumma non è tornato a Milano nelle 30 ore libere, è rimasto qui a Coverciano col papà e ha avuto contatti continui con il suo agente. Quella che era una favola non finisce a lieto fine. Tutti si aspettevano un rinnovo di contratto: forse si è tirata troppo la corda... Il Milan ha fatto tutto quello che doveva fare e alla fine è finita così. Il giocatore ora dovrà vivere lontano dalla sua città, dove è diventato uomo dopo esserci arrivato a 14 anni. Si chiude una bella storia d'amore che, purtroppo, non è stata a lieto fine. Dovrebbe avere la maglia numero 99 al PSG".