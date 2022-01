Diaz: "Stiamo lavorando per alzare il livello: è quello di cui abbiamo bisogno"

Brahim Diaz, numero 10 rossonero, si è così espresso in un'intervista a MilanTV sul gruppo squadra: "Credo che abbiamo molta forza, la squadra sta lavorando giorno per giorno per migliorare. Come ho detto: siamo un gruppo molto unito. Il mister è fondamentale per noi e stiamo lavorando per migliorare giorno dopo giorno, sia in partita che durante gli allenamenti, per tentare di alzare il livello; è quello di cui abbiamo bisogno e abbiamo le qualità per poterlo fare".