Donadoni a MTV: "Gattuso? Non deve ascoltare le chiacchiere, cercare solo di portare avanti il proprio lavoro come sta facendo"

Roberto Donadoni ha parlato a Milan tv prima di Milan-Napoli: “Quando si gioca contro avversari di questo calibro sono test importanti. In un processo di crescita queste partite dimostrano le capacità mentali. Mi auguro che ci sia questa crescita e questo passo avanti. È un work in progress”

Su Ancelotti: “Quando si torna in un ambiente dove si è stati per diversi anni ha un sapore particolare. I novanta minuti sono legati a quello che la tua squadra fa. Inizialmente l’emozione non si può non manifestare, quindi sarà una cosa del tutto particolare. Credo che la cosa più bella è sapere che di fronte a questo gruppo c’è un grandissimo rispetto e stima”

Su Gattuso: “La nostra professione è fatta di momenti più o meno facili. Serve sapere reagire nella maniera più corretta e opportuna. Quando si è un allenatore di una squadra come il Milan gli occhi sono sempre puntati su di te e le cose non sono sempre facili. Spesso la gente chiacchiera a vanvera perché pensa di trovare il motivo per seminare zizzania. Deve solo cercare di portare avanti il proprio mestiere, è quello che sta facendo”

Sulla formazione del Napoli: “Come spesso si sente dire, anche da Ancelotti, quando si hanno giocatori di un certo valore e qualità tecniche è chiaro che si prova a dare un’impostazione. Le caratteristiche di questi giocatori fanno si che il gioco venga fuori in un certo modo. La capacità di Carlo, dimostrata ancora in questo inizio di campionato, è quella di saper valorizzare non solo le qualità tecniche ma anche l’aspetto mentale, è nella testa che si fa la differenza. Evidentemente può essere che ritenga che in fase di copertura il Milan qualcosa possa palesarlo e la presenza di giocatori offensivi possa metterlo in difficoltà”.