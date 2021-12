Donadoni: "Milan-Napoli, mi aspetto una partita tosta. Pioli tecnico di spessore notevole"

"Mi aspetto una partita tosta tra due formazioni che hanno delle assenze, ma che sanno quanto possono essere importanti certi appuntamenti per la classifica" - Queste le parole di Roberto Donadoni, doppio ex della sfida, su Milan-Napoli - "Non siamo ancora al giro di boa del campionato, ma gli scontri diretti non sono gare come le altre". L'ex esterno rossonero, nella sua intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche di mister Pioli: "Il Milan aveva già fatto cose buone lo scorso anno ed è ulteriormente cresciuto. Pioli è un tecnico di notevole spessore e la continuità con lui ha pagato".