Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha commentato la scelta del Milan di non rinnovare il contratto di Donnarumma: "Mi guardo dal giudicare da fuori certe situazioni - ha dichiarato - Donnarumma ha fatto le sue scelte. Il Milan ha agito in una maniera più che lecita e rispettabile e, in questo senso, mi trova d’accordo".