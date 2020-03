Doncic: "Nei 4/5 anni in cui ho giocato a calcio ero un attaccante come Ibrahimovic"

Intervistato da una leggenda del pallone a spicchi come Steve Nash, la stella dei Dallas Mavericks Luka Doncic ha parlato ai microfoni di Bleacher Report della sua grande passione per il calcio. Tra i suoi idoli calcistici figura anche Ibrahimovic, a cui il campione sloveno si ispirava. Queste le sue parole: "Nei 4/5 anni in cui ho giocato ero un attaccante come Ibrahimovic. “Ero grosso per fare il 10, giocavo più come Ibra”