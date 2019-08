Duarte: "Ogni bambino sogna di far parte di questo grande club. Quando penso al Milan..."

Intervistato da Milan TV, Leo Duarte ha commentato così il suo arrivo al Milan: "Sono molto felice di essere qui. E' la prima volta che sono a Milano, tutto è molto bello. Non vedo l'ora di unirmi alla squadra, aiutare i miei compagni e integrarmi al più presto. Quando penso al Milan mi vengono in mente le serate in cui guardavo con papà le partite di Champions League, tifando per i rossoneri. Oggi il mio sogno è diventato realtà. Ogni bambino sogna di far parte di questo grande club".