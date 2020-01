Durante su Ibra: "Grande giocatore, ma impazzire per un 39enne..."

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’operatore di mercato Sabatino Durante, fra le altre cose, ha parlato anche di Ibrahimovic: "Nessuno mette in dubbio Ibra. Una figura carismatica, è stato un grande giocatore. Impazzire per un trentanovenne però... sono scene che ho visto vent’anni fa in Turchia. Siamo diventati la Turchia di vent’anni fa. Ho l’impressione che serva fare autocritica e dire che siamo davvero messi male. Non riesco più a vedere il calcio italiano. Non abbiamo qualità. Le nostre squadre sono senza identità. Sembra che in campo ci siano undici statuine. Chi invece prova a fare qualcosa di diverso, come Atalanta o Lazio, in Italia fa successo".