Eranio a MTV: "Giampaolo giusto per il Milan, ora la società costruisca basi solide"

Stefano Eranio, ospite de 'L'Inferno del Lunedì' su Milan TV, ha parlato così di Giampaolo sulla panchina rossonera: "Sono fiducioso, con Giampaolo hanno trovato l'allenatore giusto. Ora tocca alla società aiutarlo a comporre le basi giuste, con un occhio ai giocatori che andranno via con la speranza che l'estate non sia un 'liberi tutti' per quanto riguarda le cessioni. È stato costruito qualcosa, va portato avanti e migliorato".