ESCLUSIVA MN - Amelia: "Il ritorno di Ibra al Milan è un'ottima medicina"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Marco Amelia, ex portiere rossonero dal 2010 al 2014 e attuale allenatore della Vastese, ha parlato del ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Queste le sue parole: "Il ritorno di Zlatan è di sicuro un’ottima medicina per questo Milan. La sola presenza alza il livello di tutti nell’ambiente,spero possa riuscire a dare un contributo anche in campo nonostante i 38 anni. Per me lui è una certezza, aiuterà i tanti giovani a crescere a livello mentale e questo sarebbe già un grande risultato. Bentornato."