ESCLUSIVA MN - Pellegatti: "Milan, mercato in entrata e uscita legato a doppio filo. Giampaolo miglior acquisto"

Carlo Pellegatti, iconico giornalista di fede rossonera, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milan News del Diavolo che sta nascendo da questa estate ricca di novità su tutti i fronti: dirigenziale e tecnico, sia per quel che concerne la guida della squadra, che tanti dei suoi componenti.

Cosa ne pensa di Leao?

"Rafael Leao ha fatto bene contro un avversario non irresistibile, ma ci sono margini di miglioramento che con Giampaolo arriveranno."

Cosa si aspetta da questi ultimi giorni di mercato?

"Da questi ultimi giorni di mercato mi aspetto tanto: c'è bisogno di capire quale sarà il mercato in uscita per capire quale sarà il mercato in entrata. Il mercato del Milan è legato a questo doppio filo che costringe il Milan a fare una cessione importante per portare a termine un acquisto importante."

Sempre parlando di acquisti, si può dire che quello di Giampaolo sia il più importante finora?

"Sì, si può e si deve dire. Marco Giampaolo è l'acquisto più importante di questa stagione, un gran lavoratore ed un fine tattico, un allenatore coraggioso, propositivo ed esigente, al quale piace il bel gioco e lo spettacolo, che vuole divertire il pubblico: insomma, un allenatore da San Siro. Uno che ha referenze importanti come Maurizio Sarri e Arrigo Sacchi, ma ne parlano bene tutti: è il nostro top player, o meglio, il nostro top trainer."

Bennacer se le ricorda qualcuno, chi? E potrà essere un'arma in più da subito, o dovrà integrarsi?

"Per Bennacer è difficile pensare ad un periodo di integrazione, lui che ha vinto il trofeo di miglior giocatore della Coppa d'Africa: in Africa giocano fior di campioni, per cui penso che verrà impiegato spesso. C'è da capire dove, perché Giampaolo non è nuovo a sorprendere tutti sull'impiego di alcuni giocatori: non ultimo Paquetà, che tutti si aspettavano di vedere trequartista ma che lui vede mezzala. Sarà da capire se giocherà davanti alla difesa, alternandosi a Biglia, come all'Empoli, o se farà la mezzala, come con la nazionale algerina."