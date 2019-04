Fedele a MN: "Gattuso anche in caso di quarto posto potrebbe scegliere di non restare. In estate Elliott svecchierà ancora la squadra"

Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, è stato intervistato dai microfoni di MilanNews.it per parlare della suggestione Pochettino e del futuro di Gattuso anche in caso di quarto posto.

Su Pochettino: "Si tratta di un allenatore di qualità, giovane, che fa giocare bene la sua squadra, nel caso specifico il Tottenham, anche se nel suo palmares ha due secondi posti e tanta gavetta. In quello che c'è nell'immaginario di Gazidis e soprattutto della proprietà Elliott non è così imminente la vittoria di un trofeo, bensì è assolutamente obbligatoria la zona Champions per crescere per aumentare il bilancio e per costruire un Milan under 25 che sia in grado di durare a lungo. Stop agli over 30, sarà un mercato molto mirato e si svecchierà molto la squadra già da questa estate".

Sul futuro di Gattuso in caso di quarto posto: "Col quarto posto abbinato alla Coppa Italia posso pensare che alla fine possa non voler restare lui, le pressioni sono tante. Qualsiasi cenno al suo futuro e agli scricchiolii generano battute immotivate. Gattuso non sa fingere, non sa essere un bravo attore, bisogna dargliene merito. Non può tradire il suo carattere sanguigno. In questo momento sta soffrendo, capisce che il momento per lui rappresenta la svolta e sa che il Milan non può assolutamente prescindere dal quarto posto, soprattutto dopo aver conquistato il terzo con vista sul secondo. Non sta rimontando ma rischia di essere rimontato, a otto giornate dalla fine è la cosa peggiore che possa capitare".