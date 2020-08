L'operatore di mercato, esperto di calcio francese, Fabrizio Ferrari ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com, nella quale ha parlato anche di Aly Cissokho, attuale terzino sinistro dell'Antalyaspor che in passato è stato vicinissimo al Milan: "Dopo quel clamoroso non trasferimento al Milan sarebbe interessante vederlo in Italia. Ci sto lavorando".