Ferri: "Corsa a tre per lo scudetto: Milan, Inter e Juventus"

Riccardo Ferri, ex giocatore dell'Inter, ha parlato così a tuttomercatoweb.com della corsa scudetto: "A mio parere le pretendenti al titolo restano le stesse. La Juve non rinuncerà a giocarsela e cercherà di appiccicarsi addosso il decimo scudetto di fila, il Milan è stato in testa fino a ieri. Dunque ci sono tre squadre sicure per la lotta allo scudetto. Gli impegni in Europa poi possono essere determinanti".