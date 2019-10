Ferri: "E' giusto che Inter e Milan costruiscano uno stadio nuovo, solo così potranno tornare protagoniste"

Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, ha parlato così a Radio Sportiva della questione stadio di San Siro: "Il Comune di Milano non vuole passare per quello che ha demolito San Siro. Ristrutturarlo non darebbe risultati soddisfacenti e costerebbe anche di più, è giusto che Inter e Milan costruiscano uno stadio nuovo, solo così potranno tornare protagoniste".