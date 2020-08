Fiorentina, Castrovilli: "Che emozione il gol al Milan a San Siro"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, tra le altre cose, ha elencato anche i tre momenti più belli del suo campionato: "L’esordio in A contro il Napoli, non ci credevo neppure. Il gol a San Siro contro il Milan: un’emozione indescrivibile segnare alla Scala del calcio. La prima convocazione e l’esordio in Nazionale maggiore. Non avrei potuto chiedere di più alla mia prima stagione in A".