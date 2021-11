Fiorentina-Milan, Biraghi a DAZN: "Grande vittoria contro la prima della classe"

Cristiano Biraghi, capitano viola, si è così espresso a DAZN nel post Fiorentina-Milan: "Portare il gesto per Astori per una vittoria contro la prima della classe è straordinario: grande partita e grande vittoria. Siamo contenti. Questa vittoria vale tanto per l'autostima, contro le grandi non avevamo mai fatto risultato; abbiamo fatto qualche errore, poi siamo stati bravi a chiuderla".

Sulle rimonte: "Sicuramente è uno step importante, oggi l'abbiamo superato ma dobbiamo mantenerlo nelle prossime partite. Per l'Europa dobbiamo mantenere un livello alto".