Fiorentina, Montella a Sky: "Mi ha fatto effetto rivedere il Milan. Con Gattuso c'è rispetto, gossip esagerato in questi mesi"

Vincenzo Montella è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Firenze.

Sulla squadra: "Non abbiamo l'energia mentale per i novanta minuti, i ragazzi non riescono ad esprimersi al 100%. Alla minima difficoltà ci sciogliamo, dopo il gol ci siamo ripresi, nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta tantissimo. E' da qui che dobbiamo ripartire. Quando la squadra ha una tifoseria che l'appoggia si avvicina a dare il meglio di sé, a volte dà anche meglio di quello che è".

Sull'aver rincontrato il Milan: "Mi ha fatto effetto, ho allenato tutti questi ragazzi, a parte Bakayoko. Volevo fare uno scherzetto, peccato. Con Gattuso ci siamo parlati, c'è rispetto. Abbiamo dato un po' di gossip, esagerato in questi mesi".

Sui giocatori: "La difficoltà ambientale è enorme, non conta l'età ma la serenità con cui i ragazzi scendono in campo. Sono giocatori migliori di quello che stanno dimostrando. Questa sera il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ci sono delle attenuanti nel giudicare ogni singolo giocatore".