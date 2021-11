Fiorentina, Nico Gonzalez: "Proviamo a portare Julian Alvarez in viola..."

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate a Espn da Nico Gonzalez in merito al futuro di Julian Alvarez, attaccante del River Plate che è nel mirino non solo dei viola, ma anche di Milan e Juventus: "Chi non lo vorrebbe in squadra? Ne ho parlato tanto con Martinez Quarta e Burdisso. Proviamo a portarlo qua. Anche altri club su di lui? Dipende da ognuno e dalla propria decisione. Dovrà prendere la decisione migliore per lui".