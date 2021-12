Florenzi a DAZN: "Qui siamo tutti titolari. Champions? Ci crediamo"

Intervenuto a DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana, ha rilasciato queste parole:

Sulla vittoria: "Noi dobbiamo fare la nostra strada e giocare con questa determinazione. Noi non dobbiamo dare segnali alle altre, noi dobbiamo mettere pressione solo a noi stessi. Quando giochiamo sotto pressione facciamo meglio. Facciamo il nostro percorso senza guardare troppo avanti".

Sul gruppo: "Siamo tutti titolari, tutti diamo il massimo in partita e in allenamento. Ci dispiace tanto per Kjaer, è una perdita importante sia come giocatore che come uomo".

Su Kjaer: "L'ho sentito ieri prima e dopo l'operazione, ha detto che il giorno 1 per rientrare. Io gli ho detto che lo aspettiamo".

Sul campo di San Siro: "Lautaro si è lamentato del campo? I giocatori forti giocano su tutti i campi e non lamentarsi del campo".

Sullo scudetto: "Non voglio parlarne, non dobbiamo darci obiettivi troppo lontani. Guardiamo alla prossima partita, cioè al Liverpool, giocheremo al massimo delle nostre possibilità".

Se crede nel passaggio agli ottavi in Champions: "Beh, perchè non dovremmo crederci...".