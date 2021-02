Fonseca: "Il Milan sta facendo un'ottima stagione. Sarà difficile affrontarli"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League Paulo Fonseca ha parlato anche del Milan: "Sta facendo un'ottima stagione, è una squadra forte, giovane e con delle personalità importanti come Ibrahimovic e Mandzukic. A prescindere dalla sconfitta nel derby e dal pareggio in Europa League, non penso stiano attraversando un periodo negativo, anzi. Sarà una squadra difficilissima da affrontare. Ma sarebbe un grande errore pensare alla partita col Milan, domani è fondamentale e dobbiamo avere grande concentrazione per portare a casa la qualificazione".