Fontana: "Alcune Regioni aprono prima? È un grosso rischio per tutti"

Il governatore lombardo Attilio Fontana, intervenuto a "Centocittà" su Rai Radio 1, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Alcune Regioni aprono prima? Questo è un grosso rischio, perché il contagio riesce a non diffondersi se c’è il rispetto di certe regole. Io credo che se rispettassimo tutti le stesse regole riusciremmo a contenerlo. Se così non fosse non dovrebbe aprire nessuno - riporta milano.corriere.it -. O siamo in grado di contenere il contagio, allora si apre tutti, o se non siamo in grado non c’è chi 'è più o chi è meno', perché se il contagio riprende anche da chi è meno è un rischio per tutti. Io credo che si debbano fare delle valutazioni comuni".