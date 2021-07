Frey: "Maignan portiere da Milan, è molto esplosivo"

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Sebastian Frey, ex portiere, ha parlato così di Mike Maignan, nuovo estremo difensore del Milan: "Il campionato italiano è difficile, dovrà saper reggere le pressioni, avrà tutti gli occhi puntati addosso perché la gente non vedrà l’ora di fare il confronto di chi c’è stato prima, ovvero Gigio. Questa è l’unica cosa che potrebbe metterlo in difficoltà. Per per me è un portiere bravo, è da Milan. È un portiere molto esplosivo. Su certe parate ricorda un po’ me. Molta intuizione, molta rapidità sulla linea di porta, tante parate spettacolari. Un portiere che sulla linea di porta non sarà facile fargli gol. In cosa deve migliorare? Mi dicono nel gioco con i piedi, ma sono sicuro che Nelson Dida lo aiuterà a crescere".