Fabio Galante, ex difensore di Inter, Genoa e Torino, ha parlato così a TMW del nuovo Milan di Paolo Maldini: "Con il suo ruolo di direttore tecnico, Maldini ha la forza, il carisma e l'intelligenza per far bene. Poi spetterà anche ad altri migliorare questa squadra, peraltro dopo una stagione in cui a mio parere Gattuso ha fatto un buon lavoro".