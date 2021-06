Galliani: "Feci di tutto per prendere Kondogbia, soffiammo Pessina all'Inter per 30mila euro"

Dal palco di Rimini, protagonista in occasione dell’evento di apertura del calciomercato, Adriano Galliani e Piero Ausilio hanno raccontato alcuni aneddoti relativi alla trattativa che portò Geoffrey Kondogbia all'Inter, con il Milan che fu molto vicino al centrocampista francese prima che firmasse per i nerazzurri. Prima le parole dell'ex ad del Milan: "Ho fatto di tutto per prendere Kondogbia, l'Inter fu anche brava ma io scontai anche il pessimo rapporto di Nelio Lucas col suo procuratore. E io in quel momento avevo bisogno anche della sua controfirma perché eravamo in una fase di cessione del club". Poi la replica di Ausilio: "Lui ha speso 30mila euro per Pessina, noi per Kondogbia 30 milioni. A posteriori sarebbe stato meglio prendere Pessina, non è andata benissimo. L'investimento non ripagò per quelle che furono poi le successive prestazioni".

Adriano Galliani ricorda l'arrivo di Pessina al Milan: "Il Monza fallì il 1 luglio 2015. Potevo prenderlo a zero, vennero da me il 30 giugno curatore fallimentare e papà di Pessina e mi dissero che avevano bisogno di 30mila euro per pagare i dipendenti: quindi decidemmo di comprarlo per 30mila euro, anche se il giorno dopo sarebbe potuto arrivare a zero. Però in quel modo lo soffiamo all'Inter".