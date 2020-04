Intervenuto a Top Calcio 24, Adriano Galliani ha parlato dell'agente Mino Raiola: "Con Raiola ho sempre lavorato bene. Ha preso ricchissime commissioni, ma con me si è sempre comportato in maniera corretta. Ha avuto la possibilità di portare via Gigio Donnarruma dal Milan a zero Lire ben due volte."