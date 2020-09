Ganz sul Milan Femminile: "Qui c'è un grande progetto, il club crede in noi e ci supporta. Su Valentina Giacinti..."

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato così ai microfoni di The Athletic:

Sul calcio: "Nel calcio devi vincere trofei. Questo è il nostro obiettivo: cercare di arrivare al top. Il nostro obiettivo per quest’anno è qualificarci alla Champions League e successivamente pensare a costruire una squadra in grado di lottare per il titolo”.

Sull'influenza di Mircea Lucescu: “E’ stato il mio allenatore al Brescia. Abbiamo perso solo due partite e sono stato capocannoniere con lui”.

Su Valentina Giacinti: “Valentina ha vinto tre titoli di capocannoniere con tre squadre diverse. Ha segnato qualcosa come 235 goal in 290 partite, un’incredibile media gol. C’è un grande progetto qui. Il club crede in noi, ci supporta e sta facendo ancora di più quest’anno. Abbiamo firmato grandi colpi come la Dowie cercando di mantenere un rigore finanziario".