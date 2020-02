Ganz: "Vittoria importante contro il Tavagnacco. Fiorentina e Juventus ci diranno chi siamo"

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del Milan Maurizio Ganz, allenatore della squadra femminile, ha parlato del match con il Tavagnacco. Queste le sue parole.

Sulla vittoria con il Tavagnacco.

"E' stata una partita equilibrata nel primo tempo mentre nel secondo tempo siamo usciti meglio noi. Per l'ennesima volta oggi abbiamo capito che nella seconda frazione di gioco incidiamo di più, infatti se non mi sbaglio questo è il 43° gol che facciamo e ne abbiamo fatti ben 37 negli ultimi 15 minuti di partita. Sappiamo che poi andiamo all'arrembaggio alla fine ma dobbiamo migliorare nei primi tempi perchè non possiamo sempre aspettare di poter fare gol e di sbloccare la partita nel secondo tempo."

Sulla Tamborini.

"Sono molto felice per il gol che ha segnato, ha grandi qualità, è la più giovane del gruppo e ha grande talento. Sa muoversi bene e infatti nel gol mi è piaciuto molto il movimento che ha fatto dove ha tagliato sul suggerimento della Bjorg e ha messo dentro di interno sinistro. Penso che su 27 ragazze sia la quindicesima che va in gol e ciò vuol dire che abbiamo un gioco che permette di mandare in rete molti giocatori."

Sulle prossime uscite.

"Abbiamo Fiorentina e Juventus che ci faranno capire chi siamo. Era importante ritrovarsi oggi dopo la sconfitta immeritata con la Fiorentina e con grinta e determinazione abbiamo ritrovato lo smalto. Abbiamo fatto quattro gol importanti e non lo abbiamo preso. Ora vedremo con queste due prossime uscite se potremo qualificarci in Champions League oppure no."