Garcia su Kamara: "Giocatore di grande prospettiva, per me è un regista perfetto"

Il Milan, così come la Roma, continuano a seguire con grande interesse Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Rudi Garcia, che lo ha allenato nella squadra francese, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport dell'obiettivo di mercato di rossoneri e giallorossi: "Kamara è un giocatore di grande prospettiva. È bravo nel contrastare gli avversari, perché è anche forte nei duelli. Sa recuperare tanti palloni e vede bene il gioco, anche come primo 'rilanciatore'. insomma, per me è un regista perfetto. Difetti? Deve migliorare nel rapporto con i gol".