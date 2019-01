Gattuso: "Ci aspettiamo molto da Paquetà. Trequartista? Il modulo non si cambia in questo momento"

Queste le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa su Lucas Paquetà: "Trequartista? Il modulo non si cambia in questo momento. In fase di possesso è sempre il giocatore che si trova vicino all'attaccante. Può fare molto molto di più di quello che sta facendo. E' un brasiliano atipico, continuo a dirlo. Non è un caso che l'abbia fatto giocare subito contro la Sampdoria appena arrivato, perchè l'ho visto pronto. E' un giocatore da cui ci aspettiamo tantissimo".