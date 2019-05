Gattuso: "Corsa Champions? Peccato, abbiamo sempre mancato il colpo del ko"

Intercettato a Capri da Peppe Di Stefano per Sky Sport 24, Gennaro Gattuso ha analizzato così la stagione sportiva appena conclusa: "Quest'anno abbiamo avuto una grandissima occasione, avremmo potuto dare il colpo del k.o. ed invece l'abbiamo sempre mancato. Ci siamo persi per strada ma abbiamo fatto bene, 68 punti non sono pochi. Avremmo potuto fare meglio quel periodo dei 5 punti in 7 partite, è un gruppo giovane e che va solo ringraziato"