Gattuso e la finale di Supercoppa: "Squadra senza paura, evitiamo figure come con l'Olympiakos"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa, mister Gattuso ha parlato così dei suoi ragazzi: “Voglio vedere una squadra che non ha timore. La squadra non deve mollare. Siamo migliorati tantissimo. Non voglio vedere robe come con l’Olympiacos. Non dobbiamo perdere le certezze. Non dobbiamo perdere la testa e coraggio”.