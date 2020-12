Gattuso: "Ero più martello di Ibra ma lui non guarda in faccia a nessuno. Ad Abate ha fatto passare le pene dell'inferno"

Rino Gattuso, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Ibrahimovic e del loro rapporto ai tempi del Milan: "Rompevo più io le scatole a lui che viceversa, ero più martello di lui, a volte gli dicevo di stare zitto perché con alcuni non bisogna alzare la voce. Lui non guarda in faccia a nessuno, io invece gli dicevo che non doveva distruggere giocatori come Abate ed Antonini, ad Ignazio ha fatto passare le pene dell'inferno. Se perde una partita può spaccare uno spogliatoio in due minuti".