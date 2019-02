Gattuso: "I complimenti li vivo male, non ho bisogno di sentirmi dire bravo"

Nelle ultime settimane, sono arrivati parecchi complimenti al Milan e a Rino Gattuso. Ecco il suo pensiero in conferenza stampa: "La vivo male questa cosa, non voglio nessun complimento, devo ringraziare la squadra, io e il mio staff proponiamo ma la squadra sta bene, sta facendo cose importanti. Faccio questo lavoro perché mi piace e perché credo di saperlo fare, non devo sentire bravo bravo. Certe volte massacrano allenatori che hanno vinto tanto, Mourinho, Ancelotti, Allegri... Il calcio è così. Ci sono tanti tifosi da tastiera, bisogna pensare al lavoro, crescere giorno dopo giorno e non dare retta a chi scrive e chi parla".