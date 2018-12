Gattuso: "Il nostro problema è l'esperienza: non si può regalare niente a questi livelli"

Gennaro Gattuso, a Sky Sport, ha analizzato così la sconfitta contro l'Olympiakos: "La partita è stata ben giocata, la squadra ha fatto quello che doveva. Il problema è che non puoi regalare. Non si può regalare a questi livelli e in questi ambienti. Si permette agli avversari di entrare in partita. Abbiamo commesso ingenuità su un angolo. Non dobbiamo commettere queste cose, fare entrare gli avversari in partita. Il nostro problema è uscire. Il problema è l’esperienza”