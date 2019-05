Gattuso: "Non mi piacciono le carezze, a me piace stare dove c'è bordello"

In merito alla parole di ieri di Paolo Scaroni, che ha dichiarato che il Milan ha massima fiducia in Rino Gattuso, il tecnico rossonero ha spiegato oggi in conferenza stampa: "Dobbiamo far sentire la fiducia a tutti i giocatori. Io non ho bisogno di essere sempre accarezzato, non mi piacciono le carezze. A me piace stare a volte dove c'è bordello, non mi sento un estraneo quando c'è aria tesa. Le carezze vanno fatte ai giocatori per farli rendere al meglio".