Gazidis: "Dopo Giampaolo abbiamo incontrato Rangnick e altre persone"

Il Milan, dopo una lunga e attenta riflessione, ha deciso di proseguire con Pioli, tagliando (almeno per il momento) i rapporti con Rangnick. A spiegare il tutto, come riporta La Gazzetta dello Sport, è l’amministratore delegato Ivan Gazidis: "Dopo Giampaolo - ha dichiarato - la situazione era diversa da quella di adesso, allora abbiamo incontrato Rangnick, come altre persone: gli scambi di opinioni sono frequenti nel nostro mondo. Poi con Stefano abbiamo visto la squadra crescere, acquisire la visione di calcio che abbiamo: un football veloce, verticale, fatto di capacità fisiche e tecniche. Sono certo che Pioli sia la scelta migliore".

"Molti dicono che ci sono stati troppi cambiamenti negli ultimi anni del Milan - ha aggiunto il manager sudafricano - e sono d’accordo. La pazienza è una mia qualità. Pioli può essere il Wenger del Milan? Arsene è Arsene e Stefano è Stefano. Il football è al centro del progetto e Pioli è riuscito a trasmettere la nostra visione. Vogliamo una squadra che torni in alto, che giochi in uno degli stadi più belli del mondo e che diverta tutti i suoi tifosi. Nel Milan di questi tempi ho visto questo: ho visto progressi. Ci vorrà tempo, ma i fan non sono stupidi e riconoscono il buon calcio. Devo pensare al bene del club, non ai singoli. Se non avessi avuto piani alternativi non avrei fatto il mio lavoro".