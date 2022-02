Gazidis: "Il nuovo stadio sarà rivoluzionario. Milan? Siamo sulla strada giusta"

Ivan Gazidis, AD del Milan, ha rilasciato un’intervista alla rivista Forbes in cui ha parlato del nuovo stadio di San Siro. Gazidis dice: “È rivoluzionario per le due squadre, nel loro viaggio per tornare ai vertici del calcio europeo. Ed è rivoluzionario, in realtà, per il calcio italiano perché abbiamo avuto un decennio dominato dalla Juventus nel suo nuovo stadio. Non è salutare per un campionato che ha bisogno di accrescere il suo appeal globale. Se non costruiamo stadi in Italia, sappiamo quale sarà il futuro. Sappiamo cosa stiamo regalando ai nostri figli. E l’eredità che avranno è un campionato che continua ad essere in un lungo, lento e costante declino. Non è un futuro responsabile da consegnare alla prossima generazione. Non credo che questo sia il futuro del calcio italiano. Penso che il calcio italiano sia assolutamente pronto per il rilancio”.

Per quanto riguarda l’attuale Milan, Gazidis dice: “Siamo sulla strada giusta. E la base di tutto questo sono i giovani giocatori che si trasformano con il Milan in talenti di livello mondiale che poi alzano il livello della squadra, il che poi aumenta i nostri ricavi e ci consente di investire di più nella rosa per poterli trattenere. Sono molto ottimista su quello che faremo. E sono molto fiducioso che daremo qualcosa ai club, alla città e alla prossima generazione che li farà sentire orgogliosi essere milanesi”.