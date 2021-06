Gazzetta - Thereau: "De Paul è il miglior 10 della Serie A, è pronto per il Milan. Pioli stravede per lui"

Cyril Thereau, attaccante francese con un passato alla Fiorentina e all'Udinese, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex bianconero ha parlato di un suo ex compagno di squadra che in questo momento è nel mirino dei rossoneri: Rodrigo De Paul

Thereau, il suo amico De Paul è sul taccuino di tutti. "Non mi sorprende. È il miglior numero 10 della Serie A".

Pronto per il grande salto. Magari al Milan? "Se non ora, quando? Si sta imponendo anche in nazionale. È arrivato il momento, e poi lo vedo meglio in Serie A che all’estero".

I rossoneri insistono. "Pioli stravede per lui, fidatevi: è il classico giocatore di cui il mister si ‘innamora’. Qualità, tecnica, leadership. Lo voleva già alla Fiorentina".

E lei fece da “intermediario”. "Esatto. Era l’estate del 2017, il mister sapeva che avevamo giocato insieme l’anno prima, così mi chiese di convincerlo a venire. Lo chiamavo spesso, gli dicevo che sarebbe stato fantastico giocare ancora insieme, che l’avrei ospitato a casa. Era contento, ma l’Udinese chiedeva troppo e non se ne fece nulla".

Domanda secca: meglio lui o Calhanoglu? "Scelgo entrambi perché possono giocare insieme: ‘Rodri’ può fare anche la mezzala, in quel ruolo riesce a rendere meglio. Spacca la partita, è completo, vive di strappi. In tal senso ha un altro passo rispetto ad Hakan".

La sua miglior partita? "È uno che si esalta nei big match. Juve, Inter, Milan. Ricordo una prestazione da dieci contro i rossoneri in casa, vincemmo 2-1 con un suo gol. È un po’ come me in questo, anche io quando vedevo le big mi scatenavo".