L'ex calciatore e tecnico Claudio Gentile ha detto la sua a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sulla crisi del Milan: "Adesso Giampaolo deve fare risultati, o rischia di andare via. Può ambire alle prime posizioni, diciamo per il quarto o quinto posto. Diamogli tempi, è un nuovo allenatore. Certo che se non arrivano i risultati, rischia di non continuare".