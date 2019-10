Giampaolo: "Milan sopravvalutato? E' presto per i giudizi definitivi. Abbiamo ampissimi margini di miglioramento"

Marco Giampaolo ha rilasciato queste parole in conferenza stampa sulle critiche al suo Milan negli ultimi giorni: "Dopo quattro sconfitte in sei partite è normale che sia tutto nero. Anche in questo caso bisogna avere equilibrio, non credo sia il momento di dare giudizi definitivi. So che la squadra ha ampissimi margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista mentale. Dobbiamo imparare a fare determinate cose in un certo modo".