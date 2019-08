Giampaolo su Bennacer: "Per le sue condizioni fisiche lo abbiamo rischiato. Ha amplissimi margini di miglioramento"

Ai microfoni di Milan Tv, Marco Giampaolo ha parlato così di Bennacer: "In realtà lo abbiamo rischiato un po’ per le sue condizioni fisiche. Si è allenato pochissimo. È un giocatore di ruolo. Non mi sono sentito di farlo giocare a Udine perché rischiavo di perderlo come Biglia, aveva solo un allenamento. Dopo una settimana l’ho visto meglio, lui all’Empoli ha giocato lì, in Nazionale da mezz’ala, ma ha più proprietà rispetto agli altri. E’ un ragazzo attento, sveglio, ha amplissimi margini di miglioramento”