Giannini sul Milan: "Sta andando forte, ma non ha la panchina lunga. Tra un po' potrebbe fare fatica"

Giuseppe Giannini, ex giocatore della Roma, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del Milan che in questo momento è in vetta alla classifica della Serie A: "In questo momento il Milan sta andando forte, ma per tenere fino alla fine della stagione devi avere la panchina lunga, soprattutto in una stagione come quella attuale, con il Covid che stravolge un po’ tutto. Tra un po’ potrebbe fare fatica".