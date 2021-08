Giroud sui tifosi: "Mi sento parte della famiglia. Non vedo l'ora di giocare a San Siro"

Olivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso a MilanTV sui tifosi: "Mi sento parte della famiglia. Abbiamo tutti ricevuto un benvenuto molto caloroso dai tifosi stasera. Quando ho segnato ho sentito che chiamavano il mio nome: fa sempre piacere per un attaccante segnare. Non vedo l'ora di giocare a San Siro e di esordire in campionato. Spero di segnare in Serie A, magari già dalla prossima partita!".