Giulini: "Non è opportuno riprendere con gli allenamenti con protocolli complicati e onerosi"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato della ripresa del campionato. Queste le sue parole: "Noi siamo favorevoli alla ripresa, ma a certe condizioni. Ritengo che non sia opportuno riprendere gli allenamenti, con protocolli complessi e onerosi come quelli finora ipotizzati, se non vengono chiarite determinate questioni. La certezza di riprendere il campionato con date, luoghi e modalità definite oltre a quella di fine (2 agosto, ndr). Gli allenamenti collettivi dovranno ripartire entro e non oltre il 18 maggio, altrimenti il governo dovrà dirci in modo inequivocabile che non intende farci terminare questo campionato".