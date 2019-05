Giunti: "Capanni? Tra i migliori, non deve sentirsi in colpa per il rigore"

Federico Giunti, tecnico della Primavera del Milan, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Diavolo nel post partita della sfida a reti bianche contro la Sampdoria del rigore sbagliato da Capanni: "Svolta mancata su quell'errore? Di svolte ne abbiamo avute anche altre. Le partite sono sempre meno, ne manca solo una adesso. Mi spiace non tanto per il rigore sbagliato da Gabriele, ma perchè ho perso un giocatore. Non sono riuscito a rimotivarlo, perchè ha sentito il peso di questo errore. Deve, purtroppo, farselo scivolare in fretta, perchè abbiamo bisogno delle sue prestazioni per Firenze. Fino ad allora penso che sia stato uno dei migliori. Cito lui perchè ha bisogno di più sostegno possibile. E' un ragazzo di 20 anni, purtroppo è una situazione non bella, ma non deve sentirsi in colpa: solo chi tira i rigori li può sbagliare".