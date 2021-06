Granovskaia su Giroud: "Non potevamo fare altro che rinnovare il suo contratto"

Intervenuta ai canali ufficiali del club, la dirigente del Chelsea Marina Granovskaia ha parlato del rinnovo di Giroud. Queste le sue parole: "È stato cruciale in tanti momenti per noi, ha dato il suo contributo nelle vittorie della FA Cup nel 2018 e dell'Europa League nel 2019. Ha continuato poi a fare gol molto importanti e non lo dimenticheremo, come quello contro l'Atletico Madrid per la conquista della Champions League di questa stagione. Non potevamo fare altro che prendere la decisione di rinnovare il suo contratto".